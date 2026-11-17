Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İzmir, köklü geçmişi ve modern yaşamı harmanlayan yapısıyla Türkiye'nin en dikkat çeken gezi rotalarının başında geliyor. Geniş sahil şeridinin yanı sıra kültür, doğa ve gastronomi açısından zengin alternatifler barındıran kent, her zevke hitap eden duraklarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

TARİHİN İZİNDE: ANTİK KENTLER VE MÜZELER

Şehrin binlerce yıllık geçmişine tanıklık etmek isteyenler için İzmir, adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Dünyanın en önemli arkeolojik merkezlerinden Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Efes Müzesi ile antik çağın şifa merkezi Bergama Akropolü, tarih meraklılarının ilk durağı oluyor. Şehir merkezinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın labirent sokakları, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi, Tarihi Asansör ve restore edilen Alsancak'taki İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geçmiş ile bugünü bir araya getiriyor.