İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes programı kapsamında gerçekleştirdiği ilçe başkanlığı ziyaretlerinde kenti ilgilendiren kritik kararları paylaştı. Siyasetin temel amacının hizmet üretmek olduğunun altını çizen Tugay, ilçe teşkilatlarının sorularını yanıtlayarak vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.
"En Düşük Su Ücreti İzmir'de Olacak"
Ziyaretler sırasında su tarifelerine yönelik yapılan indirimlerden duyulan memnuniyete değinen Başkan Tugay, büyükşehirler arasında en düşük su ücretinin İzmir'de uygulanacağını vurguladı. Vatandaşların bütçesini korumaya yönelik adımlar attıklarını ifade eden Tugay, yeni döneme dair merakla beklenen müjdeyi vererek, 2027 yılında suya ve ulaşıma zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.
"Her Şey Vatandaşın Memnuniyeti İçin"
Hizmetlerin adil bir şekilde kentin tüm noktalarına yayılması için çalıştıklarını belirten Tugay, "Her şey vatandaşın memnuniyeti için. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bu dönemi, çözülmemiş sorunların aşıldığı, giderilmemiş hiçbir problemin kalmadığı bir dönem olarak yaşayalım" diye konuştu.