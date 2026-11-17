"En Düşük Su Ücreti İzmir'de Olacak"

Ziyaretler sırasında su tarifelerine yönelik yapılan indirimlerden duyulan memnuniyete değinen Başkan Tugay, büyükşehirler arasında en düşük su ücretinin İzmir'de uygulanacağını vurguladı. Vatandaşların bütçesini korumaya yönelik adımlar attıklarını ifade eden Tugay, yeni döneme dair merakla beklenen müjdeyi vererek, 2027 yılında suya ve ulaşıma zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

"Her Şey Vatandaşın Memnuniyeti İçin"

Hizmetlerin adil bir şekilde kentin tüm noktalarına yayılması için çalıştıklarını belirten Tugay, "Her şey vatandaşın memnuniyeti için. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bu dönemi, çözülmemiş sorunların aşıldığı, giderilmemiş hiçbir problemin kalmadığı bir dönem olarak yaşayalım" diye konuştu.