Fethiye, Şanghay sokaklarında tanıtılıyor

ÇİN'İN Şanghay kentinde Fethiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlanıyor. Şanghay caddelerinde hizmet veren çift katlı kırmızı otobüslerin üzerinde yer alan Ölüdeniz Kumburnu ve yamaç paraşütü fotoğrafları, kentin milyonlarca sakinine ve ziyaretçisine Fethiye'nin doğal güzelliklerini tanıtıyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye'nin Çin pazarında görünürlüğün artmasının bölge turizmi için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Çıralı, Fethiye'nin Çin pazarında görünürlüğün artmasının bölge turizmi için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

TURİZME BÜYÜK KATKI

ŞANGHAY'IN işlek caddelerinde dolaşan otobüs, Fethiye'nin uluslararası tanıtımında dikkat çekici bir görünürlük sağlarken bölgenin Çin pazarındaki bilinirliğinin artırılması açısından da önem taşıyor. Tanıtımda, Ölüdeniz Kumburnu'nun yanı sıra İstanbul Kız Kulesi, Kapodakya'nın görselleri de kullanılıyor. Tanıtım çalışmalarını gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), Pekin, Şanghay ve Guanco'nun ardından Çin'in batısında yer alan Çengdu'ya 11 Kasım 2026 tarihi itibariyle tarifeli sefer başlatıyor. Böylece Çengdu, THY'nin Çin anakarasına sefer düzenleyeceği dördüncü şehir olacak. Ekonomik, kültürel ve teknoloji merkezlerinden biri olan Çengdu kenti, çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor. Sezon sonu olmasına rağmen son dönemde artan Çinli ziyaretçilerin Fethiye'ye yönelik ilgisi, bölgemizin Çin pazarındaki potansiyelini ortaya koyuyor.