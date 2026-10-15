Mor dönüşüm

İSTANBUL'DA elektronik mühendisi olarak çalışan Bedia Çakıroğlu Sarı, Çanakkale'de ailesinin çiftçilik tecrübesinden yola çıkarak başladığı lavanta yetiştiriciliğini markalı ürün üretimine dönüştürdü. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde buğday ve ayçiçeği üretimiyle geçimini sağlayan ailesinin tarımsal deneyiminden yararlanan Sarı, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun, daha fazla katma değer sağlayabilecek ürün arayışına girdi. Sarı, 2019 yılında ailesine ait su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede Bulgaristan'dan getirttiği "Lavandula angustifolia" türü lavanta fidelerini 80 dönümlük araziye dikerek girişiminin ilk adımını attı. Bitkiden elde ettiği yağı yastık, kese ve sprey gibi ürünlerde değerlendiren Sarı, "Gallibloom" markasını oluşturdu. Üretimin hasat ve ürün hazırlama aşamalarında Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe köyündeki 7 kadınla çalışan Sarı, girişimin yalnızca kendi markasına değil, bölgeye de katkı sağlamasını istiyor.

KATMA DEĞER YARATIYOR

SARI, Demirtepe köyündeki kadınlarla çalıştıklarını dile getirdi. Üretimin ekonomik katkısının bölgede kalmasını önemsediklerini vurgulayan Sarı, "Bölgeye bir katkımız olsun istiyoruz. Bu katma değerli ürünün katma değeri de bölgede kalsın" dedi. Lavantadan elde edilen yağ miktarının bitkinin bakımı ve hava koşullarına göre değiştiğini anlatan Sarı, kendi üretimlerinde dönüm başına yaklaşık 6-7 kilogram lavanta yağı elde ettiklerini bildirdi. Sarı, ilk hasat döneminde elde ettikleri 50 kilogram lavanta yağını bir aracı üzerinden Fransa'ya sattıklarını söyledi.