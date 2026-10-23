Çanakkale'de toprak yol çöktü, kütük yüklü kamyon devrildi: Ölü ve yaralı var!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda meydana geldi. Levent Karpuzcu yönetimindeki tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken, güzergahtaki toprak yolun aniden çökmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

ORMANLIK ALANDA CAN PAZARI

Kamyonun yan yatmasıyla birlikte kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki kütükler çevreye saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kamyonda bulunan 66 yaşındaki Fahrettin Cinkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Levent Karpuzcu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fahrettin Cinkılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri feci kazayla ilgili inceleme başlattı.