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Haberler Çanakkale Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'NİN Bayra- Kömür karası acı miç ilçesinde, toprak yolun çökmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Levent Karpuzcu yaralandı, yolcu koltuğunda bulunan Fahrettin Cinkılıç ise hayatını kaybetti. Kaza, Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Levent Karpuzcu yönetimindeki tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada yolcu Fahrettin Cinkılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü Levent Karpuzcu yaralandı.

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