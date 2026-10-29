Çanakkale’de sahilde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Çanakkale merkezdeki Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, deniz kenarındaki kayalıklara vuran erkek cesedini dikkatli bir şekilde sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından 44 yaşındaki Sinan Özdal'a ait olduğu tespit edilen ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.