Eski eşini bıçakla ağır yaraladı

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde Fahmettin Uyar isimli şahıs, eski eşi Aysel Sakaldaş'ı iş yerinde bıçaklayarak ağır yaraladı. Edinilen bilgilere göre olay, Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş'a ait dönerci dükkanında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle dükkâna gelen Fahmettin Uyar, eski eşi Aysel Sakaldaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Sakaldaş ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Sakaldaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAKALDAŞ'IN hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Fahmettin Uyar ise emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.