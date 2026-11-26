ÇANAKKALE'NIN Lapseki ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen TIR ile otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Kaza dün, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesinde bağlı Umurbey beldesi girişindeki kavşakta meydan geldi. Ahmet Şahin'in kullandığı 34 NCM 472 plakalı motosiklet, önce trafik ışıklarında bekleyen TIR'a ardından da bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.