Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı milyonlarca lira zarara uğrattıkları ileri sürülen aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel hakkında soruşturma başlatıldı. Gizli tanık ifadeleri ve banka dekontları ile patlak veren vurgunun boyutunun 5 milyar lirayı aştığı öğrenildi. Soruşturma, 2017-2022 yılları arasında kuruma iş yapan bir şirkette çalışan "Miras" kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle başladı. Kurumda inşaat mühendisi olarak görev yapan Tolga Kaan Çakmak "Miras" ile kısa sürede arkadaşlık kurdu. maaşının büyük kısmına haciz konulduğunu ve banka hesaplarını kullanamadığını öne süren Çakmak, gizli tanıktan hesap numarasını kullanmak için izin istedi. Ardından Miras'ın hesabına düzenli aralıklarla para transferleri gerçekleşmeye başladı. Miras, hesabına yatan paraları banka şubeleri veya ATM'lerden çekerek kimi zaman Çakmak'a, kimi zaman eşi G.Ç. ve P.Y. isimli kadına elden teslim etti. İddiaya göre yine aynı dönemde Tolga Kaan Çakmak, paraların elden teslim edilmesinin zor olduğunu söyleyerek banka kartını istedi. Miras, bunu da kabul etti.

5 YIL BOYUNCA KULLANMIŞ

Hesap hareketlerini kontrol eden Miras, zaman zaman yüksek meblağlarda para girişleri gördü ve hesaba para gönderen kişilerin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na taahhüt ve inşaat işleri yaptıklarını tespit etti. Durumu sorduğu Çakmak, "Karıştırma, seni sıkıntıya sokacak bir durum yok" karşılığını verdi. 2017'de Bursa'ya taşınan Miras, Çakmak'a verdiği banka kartını unuttu. 2022 yılında Gelibolu'ya dönen gizli tanık, Çakmak ile tekrar görüşmeye başladı. Hesap ekstrelerini inceleyen Miras, kartının aktif olarak kullanıldığını ve milyonlarca lira aktarıldığını fark etti.

BAŞSAVCILIK DEVREDE

BANKA kartının rüşvet ağının bir parçası olduğunu anlayan gizli tanık Miras, banka dekontları, whatsApp yazışmaları ve elindeki belgeler ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, dekontlarda adı geçen aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel ve şirketler hakkında soruşturma başlattı.