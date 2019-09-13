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’de beklenen yağmur yağışı başladı

Denizli’de beklenen yağmur yağışı başladı

13.09.2019, 15:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan ’ye günler sonra yağmur yağdı.

Sabah saatlerinde yağamaya başlayan yağmurla serinleyen vatandaşların kimi yağmurun tadını çıkarırken kimi ise korunacak yer aradı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

İHA

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