Öğretmene çirkin saldırı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir babaanne, öğrencilerin gözü önünde Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ümmühan Erdoğan'a yumruklu saldırıda bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir babaanne, öğrencilerin gözü önünde torununun öğretmenine yumruklu saldırıda bulundu. Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ümmühan Erdoğan (38), sınıfta olan ancak kaydı olmayan öğrencisinin velisini arayarak çocuklarını kayıt yaptırmalarını veya okuldan almalarını istedi. Bunun üzerine öğrenci velisi R.T. ve babaannesi M.T. okula geldi. Babaanne M.T. yaşanan tartışma sırasında öğretmen Ümmühan Erdoğan'a saldırarak yumruk attı. Diğer öğretmenler araya girerek öğretmenin daha fazla darp edilmesini önledi. Hastaneye giderek bir günlük raporu alan Ümmühan Erdoğan, şikayetçi oldu.

HASAN DURNA