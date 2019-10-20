Beyağaç doğa turizmi ile gelişecek

Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, “Daha çok sayıda doğa tutkununu ilçemize çekebilmek için önemli projelere imza attık. Beyağaç sahip olduğu zenginliklerle doğa turizmi ile gelişmeye devam edecek” dedi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Akçay, ilçenin doğa turizmi ile gelişmeye devam edeceğini, belediye olarak doğa tutkunları için önemli projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Akçay, "İlçemiz sınırları içinde Sandıras Dağlarının zirvesinde anıt ağaçlar, doğal yürüyüş ve tırmanış parkurları, Kartal Gölü, Topuklu Yaylası gibi doğa tutkunlarını mest eden bölgelerimiz var. Ege Bölgesinin en güzel havzalarından biri olan Akçay Havzası da ilçemiz sınırları içinde bulunuyor. Daha fazla sayıda doğa tutkununu ilçemize çekebilmek amacıyla önemli projeleri ilçemize kazandırdık, yeni projelerin de startını verdik. İlçemiz doğası, doğal parkurları, ormanları, gölleri ve yaylalarıyla adrenalin tutkunlarının uğrak yeri olacak. Belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.



YOLLA KOLAY ULAŞIM



Başkan Akçay, yerel seçimden bu güne ilçede yapılan belediye hizmetlerini ve yapılacak çalışmaları Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı:



İlçenize gelecek doğa tutkunu yerli ve yabancı turistlerle ilgili ne tür hazırlıklar yaptınız?

İlçemizi Köyceğiz'e bağlayacak 'Beyağaç - Köyceğiz' turizm yolu bizim için çok önemliydi. 20 bin 300 metre uzunluğundaki 6 metre genişliğindeki turizm yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. İlçemizle Köyceğiz sahil yolu arasındaki mesafe bu yolla çok kısaldı. Denizli ve Muğla tarafından Köyceğiz Turizm yolunu kullanarak ilçemize gelecek konuklarımızın konaklamaları için de Köyceğiz yolu üzerine kırsal turizm kapsamında yöremizin mimari ve sosyo kültürel özelliklerini yansıtan 'Beyağaç Hanay Evleri'ni yapıp bitirdik. Bu proje ile hem kültürümüzü yaşatmayı hem de sosyal ihtiyacımızın karşılanmasını hedefledik. 60 yatak kapasitesi ile evlerimiz yöremizin özelliklerini yansıtmasının yanı sıra modern otel konforundadır. Doğal Tabiat Harikaları olan Kartal Gölü -Topuklu Yaylası ve Karagöl Yaylalarının yollarını belediye imkânlarımızla tamir ettik bakımlarını tamamladık. Doğa harikası bölgelere ulaşımı sağlayan yolumuz standartların üstüne çıkartıldı.



KÜÇÜK ESNAFIMIZ İÇİN



Geçen sürede ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde belediye olarak neler yaptınız?

Alt ve üst yapı çalışmalarına öncelik veriyoruz. İlk etapta ilçemizin 45 kilometrelik içme suyu hattını baştan sona yeniledik. İlçemizin 30 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi. Sosyal tesis yapımıyla ilgili olarak üç mahallemizde halkımızın pazar alışverişini yapabileceği, düğün, sünnet, nişan, asker eğlencesi gibi etkinlikleri yapabileceği kapalı alanlar inşa ettik. Dört mahallemizde de bu tür sosyal alanların yapılmasına yönelik ihale çalışmamızı bitirerek temellerini attık. İlçe merkezinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdik. Yerine küçük mini 2X2 metre genişliğinde küçük esnafımıza hitap eden işyerleri yaptık. İlçemizin eski tuvaletlerini yıkmak suretiyle yerine daha konforlu temiz tuvaletler yaptık. İlçe merkezimize şadırvan projeleri de hazırladık. İnşaat çalışmamız kısa bir süre sonra tamamlanacak, şadırvanlarımızı da halkımızın hizmetine sunacağız.



SPORCULAR TANITIM ELÇİMİZ OLDULAR



İlçenin tanıtımına yönelik yaptığınız sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri neler?

Bu yıl ilk kez 1. Kartal Gölü Ultra Maratonu' da düzenledik. Etkinliğe 50 ultramaraton sporcusu katıldı. İl içinden ve çevre illerden gelen sporcularla unutulmaz iki gün geçirdik. Sporcularımızın hepsi ilçemizin gönüllü tanıtım elçisi oldular.

HASAN DURNA