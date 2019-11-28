Kaza yaptıktan 1 gün sonra yaralı bulundu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), kaza yaptı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), kaza yaptı. Eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, Asar'ı yaralı halde buldu. Asar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. SEBAHATTİN ALP