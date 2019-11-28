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yaptıktan 1 gün sonra yaralı bulundu

Kaza yaptıktan 1 gün sonra yaralı bulundu
Giriş Tarihi: 28.11.2019

'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), yaptı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), kaza yaptı. Eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, Asar'ı yaralı halde buldu. Asar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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