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'de çiftliğindeki vahşi cinayette yeni gelişme

Denizli'de köpek çiftliğindeki vahşi cinayette yeni gelişme

03.12.2019, 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,15:10

'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü 'ın (23) cesedini çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Sosyal medyadan yasaklı köpek türlerinden pitbull satışı yaptığı öne sürülen Hamza D.'ye ait çiftlikteki 2 pitbull'a ise el koyulduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki çiftliğinde, öldürülen kişinin gömüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bulunan cesedi çukur açıp, gömmeye çalıştığı ileri sürülen acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede cesedin, 'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurulduğu tespit edildi.

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