Çinli turistler Pamukkale'de yamaç paraşütü yapmadan ülkelerine dönmüyor

Denizli'de yamaç paraşütü uçuşları son zamanlarda daha popüler hale gelmeye başladı. Günlük 150'ye yakın uçuşun yapıldığı kentte yamaç paraşütüne en fazla ilgi gösteren kesimin ise Pamukkale'ye gelen Çinli turistler olduğu belirtildi.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve travertenleri ile her yıl milyonlarca turistin çekim noktasına haline gelen Denizli Pamukkale son yıllarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de gözdesi haline geldi.