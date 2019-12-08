  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Çinli turistler Pamukkale'de yamaç paraşütü yapmadan ülkelerine dönmüyor

Çinli turistler 'de yapmadan ülkelerine dönmüyor

Çinli turistler Pamukkale'de yamaç paraşütü yapmadan ülkelerine dönmüyor

08.12.2019, 13:55

'de uçuşları son zamanlarda daha popüler hale gelmeye başladı. Günlük 150'ye yakın uçuşun yapıldığı kentte yamaç paraşütüne en fazla ilgi gösteren kesimin ise 'ye gelen Çinli turistler olduğu belirtildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve travertenleri ile her yıl milyonlarca turistin çekim noktasına haline gelen Denizli Pamukkale son yıllarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de gözdesi haline geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çinli turistler Pamukkale'de yamaç paraşütü yapmadan ülkelerine dönmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN