İzmir'de ürperten ada: Karantina! Bu adada kimler yaşadı?

Son dakika İzmir haberleri... Karantina Adası bir zamanlar salgın hastalıkların durdurulduğu, insanların günlerce hatta haftalarca izole edildiği bir yerdi. Peki bu adanın sırrı ne? Karantina adasında salgın durdu mu? İşte İzmir karantina adasıyla ilgili soruların cevapları...
DÜNYADA KALAN SON ÜÇ ÖRNEKTEN BİRİ
Karantina Adası, dünyada tescilli ve ayakta kalabilmiş üç tahaffuzhaneden (karantina merkezi) biridir. Diğerleri ABD'deki Ellis Adası ve Hırvatistan'daki Dubrovnik'tir.
NEDEN KURULDU?
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1865 yılında Fransızlara yaptırılan tesisler; kolera, veba ve çiçek gibi salgın hastalıkların deniz yoluyla şehre girmesini engellemek için kullanılmıştır.
SÜREÇ NASILDI?
Gemiyle gelen yolcular iskeleye iner, eşyaları yüksek ısılı buhar makinelerinde (tebhirhanelerde) dezenfekte edilir, kendileri ise özel duşlarda yıkanıp bir süre adada gözlem altında tutulurdu.
Ada sadece Osmanlı mirası değil, çok daha köklü bir geçmişe sahiptir:
Adada antik Klazomenai kenti kalıntıları bulunur.
ÖNEMİ NEDİR?
İzmir'i büyük salgınlardan koruyan önemli bir merkez oldu.
Osmanlı'nın sağlık alanındaki en organize karantina sistemlerinden biri olarak biliniyor.