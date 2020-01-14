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’de aç kalan şehre indi

Denizli’de aç kalan tilki şehre indi

14.01.2020, 19:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020,19:04

’den gelen habere göre yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kent merkezinde bir parka indi.O anlar işte böyle görüntülendi.

Denizli'de bir süre önce yüksek kesimlerde kent merkezine yakın noktalarda, kar yağışının ardından dağlık alanlar karla kaplandı. Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Adalet Parkı'na inen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre parkta çalıların aralarına baksa da bir şey bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı.

Denizli’de aç kalan tilki şehre indi

O anlarda ise tilkiyi fark eden bir vatandaş cep telefonunun kamerası ile tilkiyi anbean çekerek o anları kaydetti.
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