  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

29.04.2020, 17:14

’de bir vatandaş, girdiği bakkal dükkanında birikmiş veresiye defterini satın alarak, vatandaşların borçlarını ödedi.

Denizli'de bir vatandaş, girdiği bakkal dükkanında birikmiş veresiye defterini satın alarak, vatandaşların borçlarını ödedi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde Serkan Yıkılmaz'a ait bakkal dükkanına gelen bir kişi, müşterilerinin yaklaşık 3 bin TL'lik borçları sildirdi. Esnaf Yıkılmaz, gelen hayırsever vatandaşın isminin gizlenmesini isteyerek bakkaldan ayrıldığını belirtti. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlık içerisinde kalan esnaf Yıkılmaz, "Akşam saatlerinde orta yaşlı birisi geldi içeriye girdi. Yardıma ihtiyacı olan veresiye verdiğin müşterilerin varsa onların borç defterini çıkarır mısın? dedi. Kendisi ile birlikte hesapladık kaç para ise son kuruşuna kadar ödedi Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar dileyerek bakkaldan ayrıldı. Gelen vatandaş sigara veya gıda bir durum sormadı sadece toplam borcu sordu beraber topladık zaten hepsini ödedik. Vatandaş adına, kendimiz adına teşekkür ettik" dedi.

Borcunun kapatıldığını öğrenen Beytullah Oruç, "Bu durumdan haberimiz yoktu, bu Ramazan ayında güzel bir davranış yani mutluluk duyduk mahalle olarak güzel bir davranıştı kendisine teşekkür ederiz Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA