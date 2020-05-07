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Haberler Denizli Karnından 20 kilogramlık tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

Karnından 20 kilogramlık çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

'de şikayetiyle hastaneye başvuran 38 yaşındaki S.K'nin karnından 20 kilogramlık çıkarıldı. Ameliyatı yapan Prof. Dr. yaptığı açıklamada, teknik olarak oldukça zor olmasına rağmen hastayı başarıyla sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Karnından 20 kilogramlık tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

07.05.2020, 12:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,12:56

Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 38 yaşındaki kadının karnından 20 kilogramlık tümör çıkarıldı.

Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvuran S.K'nin yapılan tetkiklerinde karnında ve karaciğerinde kitle tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan ve Prof. Dr. Burhan Kabay'ın yaptığı operasyonun ardından kadının karnındaki 30 santimetre boyunda 26 santimetre enindeki 20 kilogramlık tümör ile karaciğerdeki 14 santimetrelik kitle alındı.

Prof. Dr. Soysal yaptığı açıklamada, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek, teknik olarak oldukça zor olmasına rağmen başarıyla hastayı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Tıp literatüründe bu boyut ve ağırlığa ulaşmış, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip sağlığına kavuşan nadir vaka olduğunu anlatan Soysal, "Ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Hastamız tekrar sağlığına kavuştu. Çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çıkarılması çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarını yapmanın gururunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan S.K. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

AA

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