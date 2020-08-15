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Haberler Denizli Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

'de araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev almaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen aracından inerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. itfaiye tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

15.08.2020, 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,12:22

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürürken, kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu belirtilen Citroen markalı 20 AD 218 plakalı hafif ticari araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev almaya başladı.

Aracın yandığını fark eden sürücü hemen aracından inerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta başlayan yangın büyümeye devam ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

IHA

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