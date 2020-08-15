Direksiyon hakimiyetini kaybetti, trafik lambalarına çarptı

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik lambasına vurarak durabildi. Olayda yaralanan olmazken araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.



Olay, Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü 20 F 6447 plakalı ve Ford marka hafif ticari ile seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavşaktan dönmek isteyen sürücü bir anda trafik lambalarına çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada olayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yapan kişilere yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç ve trafik lambalarında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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