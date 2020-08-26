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Haberler Denizli Öğretmenin korona testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu

Öğretmenin testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu

’nin Merkezefendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere verilen bir okulda, bir öğretmenin virüs olduğu belirlendi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alınırken, okulda seminerlere ara verildi.

Öğretmenin korona testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu

26.08.2020, 16:05

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Paralı İlkokulunda 24 Ağustos Pazartesi günü öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi seminer gerçekleştirildi. Seminerin 28 Ağustos Cuma günü bitmesi beklenirken, okulda seminer alan 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs testi pozitif çıkan öğretmen ve ailesinin karantinaya alındığı, okulda görevli yönetici ve diğer öğretmenlerin de evlerinde izolasyon programına tabi tutulduğu belirtildi.

Korona virüsün öğretmene eşinin babası tarafından bulaştığı ve seminerin ikinci gününde durdurulduğu belirtildi. Seminerlerin ara verildiği okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

İHA

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