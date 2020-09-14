  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de acı ölüm! Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

'de acı ölüm! Sosyal medyadan helallik isteyip etti

'de yaşayan Mehmet D. (43), sosyal medyada yaptığı paylaşımla helallik istedikten sonra kendisini asarak, etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirtti.

Denizli'de acı ölüm! Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

14.09.2020, 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,12:40

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet D. (43), sosyal medyada yaptığı paylaşımla helallik istedikten sonra kendisini asarak, intihar etti.


Olay, Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Geceyi anne ve babasına ait evde geçiren 3 çocuk babası Mehmet D., iddiaya göre, kabloyla kendisini kaldığı odanın tavanına astı. Odaya giren ve Mehmet D.'yi asılı halde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehmet D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet D.'nin cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından 'Hakkınızı helal edin' yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


DHA

Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı Türkiye’nin kapya biberleri Manisa’dan! Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor Çalınan traktörler çiftlikte bulundu: 2 tutuklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de acı ölüm! Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA