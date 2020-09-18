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Haberler Denizli Kurtuluş Savaşı’nda önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak bağışlandı

Kurtuluş Savaşı’nda önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak bağışlandı

’de bulunan , sahipleri tarafından bağışlandı. önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak belediyeye emanet edildi.

Kurtuluş Savaşı’nda önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak bağışlandı

18.09.2020, 11:12

Tarihi konak sahipleri, Buldan ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sevim - Feyzi Ballar Konağı adıyla, müze ve konuk evi olarak kullanılması amacıyla Buldan Belediyesine bağışlandı.

İzmir'de bulunan sahibi İnşaat Mühendisi olan Mahmut Ballar tarafından yüz yılı aşkın bir tarihi geçmişe sahip olan konağın Kurtuluş Savaşında önemli komutanlara ev sahipliği yaptığını ve merhum olan ninesinin söylediğini belirtti. Ballar, "Konağımızın tarihi geçmişine Buldan Belediyesinin sahip çıkacağı düşüncesiyle bağışlama kararı aldım.

Burada çok güzel anılarım var ve konağımızın üç yıllık bir sürede restore edilerek belediye bünyesinde müze, konuk evi olarak kullanılması amacıyla bağışladık. Buldan ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İHA

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