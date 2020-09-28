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Haberler Denizli Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 130 ve maske takmadıkları belirlenen 1186 kişiye toplam 1 milyon 118 bin 360 lira para cezası uygulandı.

Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

28.09.2020, 16:50

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 21-27 Eylül tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza kesildiği açıklandı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 130 kişiye ise toplam 50 bin 960 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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