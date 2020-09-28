Haberler Denizli Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

Denizli'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 130 ve maske takmadıkları belirlenen 1186 kişiye toplam 1 milyon 118 bin 360 lira para cezası uygulandı.

28.09.2020, 16:50