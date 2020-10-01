  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı!

düşen gence kamyon çarptı!

’nin Pamukkale ilçesinde karayoluna düşen genç, kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı!

İHA

01.10.2020, 17:31

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Sevindik Mahallesi Orhan Abalıoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği belirlenemeyen 23 yaşındaki erkek şahıs, kendisini kavşağın üzerinde bulunan alandan, araçların geçmekte olduğu yolda düştü. Yol üzerinde Pamukkale istikametine doğru, 09 UK 712 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Kadir Çineli, şahsın atladığını fark etmeyerek şahsa çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavşak, tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı ve çevrede oluşan meraklı kalabalıktan dolayı trafik uzun süre aksadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA