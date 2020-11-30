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Haberler Denizli Denizli'de sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza

'de sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza

'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira, son 1 haftalık denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 41 kişiye de 436 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.

Denizli'de sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza

30.11.2020, 18:23

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 28-29 Kasım'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, polis ekiplerinin 23-29 Kasım'da yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 41 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 36 bin 900 lira ceza kesildiği açıklandı.

Kaynak: DHA
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