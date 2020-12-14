Denizli'de foseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış poligonu binasının İnşaatında çalışan işçilerden biri foseptiğe bulunan kalıpları sökmek için içine girdi. Burada bulunan yağmur suyunun tahliyesini yapmak için benzin ile çalışan su pompasını çalıştıran işçi egzozundan çıkan gazdan zehirlendi.

FECİ ÖLÜM!

Uzun süre arkadaşlarından yardım alamayan işçiler, foseptiğe baktıkları sırada arkadaşlarını hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Arkadaşını kurtarmak isteyen işçiler, 6 metre derinliğindeki foseptiğe girdi. Çukura dolan gaz diğer işçileri de zehirledi. Durumu fark eden inşaat işçileri ise bir yandan ihbarda bulunurken diğer yandan arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı.

İnşaat sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan güvenlik önlemi alırken diğer yandan içeride bulunan inşaat işçilerini kurtarmak için yoğu çaba sarf etti.

Calaska yardımıyla içerideki işçilere ulaşan ekipler, foseptikten bir bir kurtardı. 8 işçiden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri ise inşaat sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel'i gözaltına aldı. Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarılışını gören işçilerin birçoğu gözyaşlarına hakim olamadı. Feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.