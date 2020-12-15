Denizlili Mike Tyson

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde infaz koruma memuru Nuri Tokgöz, kavga ettiği komşusunun kulağını ısırarak kopardı. Olay, önceki gün saat 15.30 sularında Fatih Mahallesi 1271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bahçesindeki ağaçları sulamaya gelen Denizli Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Nuri Tokgöz ile 1 yıldır aralarında husumet bulunan yan komşusu Nuri Gündoğdu arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Nuri Gündoğdu'nun bacanağı Murat Akan da dahil oldu. Komşular arasındaki tekmeli yumruklu kavgada Nuri Tokgöz, komşusu Nuri Gündoğdu'nun kulağını ısırarak kopardı.





SİLAHLAR KONUŞTU

Kanlar içinde kalan ve kulağının koptuğunu gören Gündoğdu ve yakınları çılgına döndü. Kavganın büyümesiyle birlikte kavgaya karışanlardan birisi tarafından havaya tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile güçlükle durdurulan kavgada kulağı kopan Nuri Gündoğdu ile darp edilerek yaralanan bacanağı Murat Akan ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışanlar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası uyguladı.



KULAĞI POLIS KURTARDI

Çıkan kavgada kopan Nuri Gündoğdu'nun kulağı, olay yerine gelen polisler tarafından kavga alanında bulundu. Bir poşetin içerisine konulan kulak, polis ekipleri tarafından acilen Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gündoğdu'nun kulağı tekrar yerine dikildi.





RAKİBİ HOLYFİELD'IN KULAĞINI KOPARMIŞTI



DENIZLI'DEKI ilginç olay, akıllara 1997 yılında Mike Tyson ile Evander Holyfield'ın boks maçında yaşananları getirdi. Unvan maçında Tyson, Holyfield ile boğuştuğu bir esnada rakibinin kulağını ısırarak koparmıştı. Dünyanın gündemine gelen bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra Tyson çekilen bir reklam filminde Holyfield'dan özür dilemişti.

İhsan KARATAŞ