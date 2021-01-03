Büyük ikramiye büyük trajedi!

1978 yılında Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 6 milyon lira ile köyünden İstanbul'a göç eden Mehmet Sarıoğlu, yıllar sonra beş parasız döndüğü köyündeki barakasında donarak öldü. O günleri hatırlayanlar, "Mehmet amcanın şans yüzüne bir kez güldü. Ondan sonra hep ağladı. Hep 'Haydan geldi, huya gitti' derdi" ifadesini kullandı. Denizli'nin Tırkaz köyünde yaşayan Mehmet Sarıoğlu'nun küçük dünyası, 50 yaşında Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanınca tamamen değişti. Köyünü bile satın alabilecek bir servetin sahibi olan Sarıoğlu, her şeyi ardında bırakıp İstanbul'a yerleşti. Burada gününü gün eden Sarıoğlu, 10 yılda servetini tüketti. Çılgın milyoner 60 yaşında bütün parası bittikten sonra, doğup büyüdüğü köyüne beş parasız geri döndü.

KÖYLÜLER DOYURDU

Köylüleri, haline acıyıp Sarıoğlu'na imece usulü bir baraka yaptı. Komşularının yardımlarıyla karnını doyuran Sarıoğlu'na yaşlılık maaşı bağlandı. Kimsesi olmayan Sarıoğlu, 2008 yılında 80 yaşında iken, barakasında donarak hayatını kaybetti. İbretlik hikayeye tanıklık eden Tırkaz Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabacak, "Mehmet amca kazandığı parayı pavyonlarda yemiş. Köyünde başını sokacak evi bile yoktu. Sefalet içerisinde donarak öldü. Yastığının altından eski piyango biletleri ile listesi çıktı" dedi. Amcası Mehmet Sarıoğlu'nun hayat hikayesine çok üzüldüğünü belirten Zeynep Alkan da (72), "O servet hiç bitmeyecek sandı ama yanıldı. Hazıra dağ dayanmaz dedikleri gerçekten doğruymuş. Milyonlarca liran olsa da kıymetini bilmedikten sonra bir değeri yok" dedi.