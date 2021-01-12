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'de depremde korkan hayvanlar yerlerinden fırladı

Son günlerde onlarca orta şiddetli depremin meydana geldiği ’de, bir çiftlikte hayvanların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme dinlenirken yakalanan hayvanlar, korkuyla yerlerinden fırladı.

İHA

12.01.2021, 11:16

Denizli'de son 3 gün içerisinde merkez üssü Pamukkale ve Honaz ilçeleri olan hafif ve orta şiddetli 30'dan fazla deprem meydana geldi. Son olarak bu sabah merkez üssü Honaz ilçesi Karateke Mahallesi olan 4.0 şiddetindeki deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Pamukkale ilçesinde Yalçın Korkmaz'a ait çiftlikte kaydedilen deprem anında, sarsıntıya dinlenirken yakalanan büyükbaş hayvanlar panikle yerlerinden fırladı.



Hayvanların küçük sarsıntılara fazla aldırış etmediğini belirten Yalçın Korkmaz, "İlk önce pek hissetmedik ama diğer depremler baya şiddetli oldu. Apar topar dışarıya çıktık. İlk iş hayvanlarımız aklımıza geldi. Kontrol amaçlı baktığımızda son depremde hayvanlar bir anda yerden kalkıp, kaçıştığını fark ettik. Kameralardan bakınca fark ettik. Tam uyku vakitleri idi. Uyuyorlarken, deprem nedeniyle kalkıp kaçışmaya başladılar" dedi.

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