İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.





