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Haberler Denizli İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

'nin ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Köpekler, sahibine teslim edildi.

İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

18.01.2021, 18:47

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.



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