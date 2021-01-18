Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.
İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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