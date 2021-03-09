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Haberler Denizli Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama

Kaynak makinesinden çıktı; 1 tutuklama

'de polis ekiplerince takibe alınıp, kontrol noktasından durdurulan otomobilde yapılan aramada kaynak makinesinin içerisine gizlenmiş halde, 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama
DHA

09.03.2021, 19:22

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucu polis ekiplerince takibe alınan şüpheli otomobil, kontrol noktasında durduruldu.

Otomobilde narkotik köpeği 'Chako'nun da katılımıyla yapılan aramada, bagaj kısmındaki kaynak makinesinin içerisine gizlenmiş halde 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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