Denizli'de hareketli dakikalar! Kaçak elektriği kesilince, evini yaktı

Yangın, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçimini çiftçilik ile sağlayan Mehmet D., iddialara göre kaçak elektrik kullandığı için elektriği kesildi. Evde bu duruma sinirlenen vatandaş mutfağı yakması üzerine evde alevler yükselmeye başladı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ev sahibi Mehmet D'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Ev sahibi Mehmet D. karakolda verdiği ilk ifadesinde 3 gün önce kaçak olarak kullandığı elektriğin kesildiğini ve sinirlendiğini söyleyerek evi yaktığını belirtti.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.