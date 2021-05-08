Bir garip köprü hikayesi

Böylesi sadece filmlerde olur denilen köprü hikayesi Muğla'nın Çamoluk köyü ile 3 kilometre uzağındaki Denizli'nin Muslugüme köyü arasındaki bölgede yaşandı. Romalılardan kalma tarihi köprü, 1850'li yıllarda Muğlalı kaçakçılar tarafından, "Zaptiyeler bu tarafa geçmesin" diye dinamitlenerek yıkıldı.



AKINTIYA KAPILDILAR

Yöre halkı 3 kilometrelik mesafeyi 170 yıl boyunca, 130 kilometre yol katederek ulaştı. Yıllarca çaydan katırla geçmek isterken akıntıya kapılan onlarca kişi Akçay'da can verdi. Yıkılan köprünün yakınlarına 2017'de Denizli'nin Kale ilçesi AK Partili eski Belediye Başkanı Erkan Hayla 75 metre uzunluğunda köprü yaptı, iki yakayı birbirine bağladı. Köprünün adını "Muhsin Yazıcıoğlu Dostluk Köprüsü" koydu. Devlet Su İşleri (DSİ) ise, köprünün izinsiz yapıldığını gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda yanında bir köprü daha yapmaya başladı.

Yöre halkı olanları, "Bazen komedi filmi çekiliyor zannediyoruz" diye değerlendiriyor. 2014'te AK Parti'den Kale Belediye Başkan adayı olan Erkan Hayla, en büyük seçim vaadi olarak yıkılan tarihi köprünün yakınlarına köprü yapma sözü verdi. Seçimleri kazanan Hayla'nın ilk işi inşaata başlamak oldu.





SÖZ VERDİ, YAPTI

Hayla, şahsi olarak 1 milyon lira da kredi çekti, yöre halkının da desteğiyle köprüyü tamamladı ve hizmete açtı. Köprü kullanılmaya başlanınca, DSİ izinsiz yapıldığını öne sürerek 6 milyon 500 bin lira harcayıp ikinci bir köprü yapmaya başladı.

Olan bitenler karşısında şaşkınlığa uğrayan yöre halkı olanları, "Atalarımız, dedelerimiz yaklaşık 200 yıl köprü hayali kurmuş. İlk köprü yapıldıktan hemen sonra DSİ'nin ikinci köprüyü yapması şaka gibi" diye değerlendirdi.

Erkan Hayla, "Köprü tamamlandığında insanların boynuma sarılarak ağlamasını unutamam" dedi.



'KREDİLERİN TAKSİDİNİ ÖDÜYORUM'

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinin AK Partili eski Belediye Başkanı Erkan Hayla yaşananları doğrulayarak, "DSİ yetkilileri onlarca yıl köprü yapacaklarını, projenin hazır olduğunu söyledi. Fakat köprüyü yapmadılar. Ben söz verdim, sözümü tuttum. Köprü tamamlandığında insanların boynuma sarılarak ağlamasını unutamam. Halen köprü için çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum" dedi.

Adem ÜLKER