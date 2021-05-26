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Haberler Denizli Bu sümbül Denizli’den başka yerde yetişmiyor

Bu ’den başka yerde yetişmiyor

Bu sümbül Denizli’den başka yerde yetişmiyor

26.5.2021

DENİZLİ Babadağ'da orman mühendisleri Zeki Doğmaz ve Rasim Çetiner tarafından 8 yıl önce 1800 metre yükseklikte fotoğraflanan ve "Denizli sümbülü" ismi verilen bitkinin, yeni bir tür olduğu tespit edildi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, bitkiyi, yabancı bir bilimsel dergide yayımladığı makaleyle "Denizli sümbülü/chionodoxa salbacus Yıldırım" ismiyle bilim dünyasına tanıttı.

SEBAHATTİN ALP

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