Denizli'de otomobil ile buğday yüklü traktör çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Konak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivril'den Denizli yönüne giden Gülistan Kaya (31) yönetimindeki 60 SC 622 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş'ın (77) kullandığı 54 D 7230 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Kocabaş ve eşi Ayşe Kocabaş ile otomobil sürücüsü Kaya, eşi Mustafa Kaya (34) çocukları Viyan Kaya (6) ve Zana Kaya (8) ise yaralandı.

Traktör römorkunda bulunan buğdaylar ise yola saçıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda bir süre aksayan ulaşım ise buğdaylar temizlendikten sonra normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.