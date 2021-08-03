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Son dakika: Tavas'ta orman yangını

Son dakika haberi.....Denizli'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.