Son dakika: Tavas'ta orman yangını

Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi.
Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi Denizli Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü
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