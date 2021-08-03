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Haberler Denizli Son dakika: Tavas'ta orman yangını

Son dakika: Tavas'ta orman yangını

Son dakika haberi.....Denizli'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Tavas'ta orman yangını
DHA

03.08.2021, 20:05

Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi.

Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi Denizli Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü

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