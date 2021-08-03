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Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi

Son dakika... Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın çevresinde yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı. Alevler, itfaiye ekiplerince kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi
DHA

03.08.2021, 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 14:50

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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