Haberler Denizli Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

04.08.2021, 13:39