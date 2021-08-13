  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Dügünde çıkan kavgayı ayırmak isterken öldü

Dügünde çıkan kavgayı ayırmak isterken öldü

Dügünde çıkan kavgayı ayırmak isterken öldü

13.8.2021

DENİZLİ Honaz'daki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Ovacık mahallesinde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde alkol alan B.S. ile R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Salonda başlayıp sokak aralarında süren kavgada, B.S, silahını peş peşe ateşledi. R.K'nin yanı sıra kardeşi C.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya da kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye taşınırken, evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), üç gün ölüme direnebildi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dügünde çıkan kavgayı ayırmak isterken öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.