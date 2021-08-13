Dügünde çıkan kavgayı ayırmak isterken öldü

DENİZLİ Honaz'daki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Ovacık mahallesinde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde alkol alan B.S. ile R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Salonda başlayıp sokak aralarında süren kavgada, B.S, silahını peş peşe ateşledi. R.K'nin yanı sıra kardeşi C.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya da kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye taşınırken, evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), üç gün ölüme direnebildi.

■ SEBAHATTİN ALP