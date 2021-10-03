Bıçağı önce fırlattı sonra sırtına sapladı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde İran uyruklu genç, kavgada kovaladığı arkadaşına önce bıçak fırlattı, sonra sırtından bıçakladı. Olay, Asmalıevler Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İran uyruklu Arman ve Hüseyin adında iki arkadaş arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan Arman sırtına saplanan bıçağı çıkarmaya çalışırken, Hüseyin'in yaralı arkadaşına bir şeyler söyledikten sonra kaçması da olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının peşine düştü.

■ İHSAN KARATAŞ