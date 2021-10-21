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Haberler Denizli "Elmacı Dede" bahçesinde yetiştirdiği elmaları Mehmetçik'e götürdü

"Elmacı Dede" bahçesinde yetiştirdiği elmaları Mehmetçik'e götürdü

Denizli'de yaşayan Muhammet Yılmaz, yetiştirdiği elmaları Mehmetçik'e dağıtmak üzere, Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına ise teslim etti.

Elmacı Dede bahçesinde yetiştirdiği elmaları Mehmetçik’e götürdü
AA

21.10.2021, 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021, 12:39

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 71 yaşındaki "Elmacı Dede" lakaplı Yılmaz, her yıl ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bahçesinde yetiştirdiği elmaları kendi elleriyle teslim ediyor.

Bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmalardan 600 kilogramını da Mehmetçik'e ulaştırmak isteyen Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına geldi.

Yılmaz, Tabur Komutanlığı ile karakollarda görevli askerlere dağıtılmak üzere elmaları yetkililere teslim etti.

Elmalar, öğle yemeğinde Mehmetçik'e dağıtılırken yemek sonrası Yılmaz'a plaket takdim edildi.

Açıklamada, "Onun gibi fedakar ve sevgi dolu büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz; milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.

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