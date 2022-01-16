Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde sokakta otomobiliyle spin atan sürücünün kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarından belirledi.
Ekipler, 20 ALN 31 plakalı otomobili Zafer Caddesi'nde durdurdu.
D.A'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 60 gün trafikten men edildi.
Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem başlatıldı.