Haberler İzmir İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı İzmir Konak’ta trafikte yaşanan akılalmaz magandalık saniye saniye kameraya yansıdı. Önündeki motosikletliyi kilometrelerce ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve arkasına bakmadan kaçan cani, emniyet güçlerinin amansız takibiyle kısa sürede yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA









Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Konak Tünelleri çıkışı Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki gri renkli hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen motosikleti henüz bilinmeyen bir nedenle ısrarlı bir şekilde takip etmeye başladı. Viraj ayrımına gelindiğinde otomobil sürücüsü, motosiklete kasten çarparak aracı altına alıp ezdi. Yere düşen motosiklet sürücüsü ise şans eseri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.





SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalt zeminde yere düşerken, otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın hemen ardından ayağa kalkarak şok içerisinde çevresine bakındığı ve sağlık durumunu kontrol ettiği o anlar, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.



EMNİYET EKİPLERİNDEN KAÇAMADI

Görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, motosiklet sürücüsünü kasten takip edip çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünün S.D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kıskıvrak yakalanan şahsa adeta ceza yağdı.