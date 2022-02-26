Üniversite için geldigi Denizli’den cenazesi çıktı

22 yaşındaki Melike Baki, üniversite eğitimi için geldiği Denizli'deki öğrenci odasında ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan bir üniversite yurdunda meydana geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve üniversite okumak için Denizli'ye giden Melike Baki, kaldığı yurtta ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme devam ederken, gencin lisedeki beden eğitim öğretmeni Baki ile yaptığı son konuşmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Öğretmeni paylaşımında, "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı şimdi bu ayrılık?" sözlerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP