‘Tavus kuşunu yesek mi yoksa satsak mı?’ derken yakalandılar!

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde önceki gün yaşanan hırsızlık olayı, 'pes' dedirtti. 163 ayrı suç kaydı bulunan 7 kişilik hırsızlık şebekesi, son vukuatlarında çaldıkları hurdaların yakınında gördükleri iki tavus kuşunu da kaçırdı. Şebekeyi, suç işlerken kullandıkları kamyonetin önündeki "Verme beni ellere, görür dayanamazsın" yazısı yakalatırken, hırsızların tavus kuşlarını kesip yemek ile satmak arasında kararsız kalıp tartıştıkları öğrenildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saatlerce inceleyerek hırsızlık şebekesinin izini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerden Uğur B.'nin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin kaportasında yazan "Verme beni ellere, görür dayanamazsın" sözlerinden yola çıkan JASAT, şüphelilerin akıllarına gelmeyen bu detay sayesinde şebekenin tüm üyelerini belirledi.

ŞAFAK OPERASYONU

KOCABAŞ Mahallesi'nde belirlenen çok sayıda eve eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda Süleyman D. (41), Mehmet A. (20), Uğur B. (22), Murat D. (41), İrfan E. (36), Kemal E. (25) ve Muzaffer Ç. (30) kıskıvrak yakalandı. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın titiz çalışması sonucu birkaç saat içinde bulunan tavus kuşlarını karakoldan teslim alan Semih Turgut, "Sabah iş yerine geldiğimizde arka taraftaki tellerin kesik olduğunu ve hırsız girdiğini fark ettik. Arkadaki hurdalarımızı ve baba yadigarı tavus kuşlarımızı geri getiren jandarmamızdan ve devletimizden razı olsun" dedi.