Denizlili moda tasarımcısı para yüzünden öldürülmüş

Denizli'de bıçaklanarak öldürülen ve ünlü modacı Cemil İpekçi'nin manevi evladı olan moda tasarımcısı Emre Coşgun'un (34) para meselesi yüzünden çıkan kavgada cinayete kurban gittiği öğrenildi. Korkunç cinayet önceki gün Merkezefendi ilçesi Yenişafak mahallesinde yaşandı.

Coşgun, Onur Ş. ile buluşarak kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille olay yerine gitti. İddialara göre daha önce yaptıkları moda tasarım çalışması nedeniyle aralarında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Onur Ş, yanında taşıdığı bıçakla Coşgun'u göğsünden bıçakladı. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan modacı kurtarılamadı. Onur Ş. ise işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Verdiği ifadede ise Emre Coşkun'la para meselesi yüzünden tartıştığını ve kendisini küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çamlık'taki evinde öğrencilerini de yetiştiren Coşgun'un ölümü, moda sektöründe büyük üzüntüyle karşılandı.



SEBAHATTİN ALP