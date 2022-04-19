Denizli’de 7 kişilik grup terör estirdi! Çocuğa saldırıp araya giren esnafı da dövdüler

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı.

Tartışmanın bir anda yerini kavgaya bıraktığı olayda kava kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında terör estiren grubun çocuğunu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerin olayı film seyreder gibi izlemeyi tercih etti.